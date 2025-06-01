Malatya'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Malatya'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde devrilen traktördeki sürücü Ömer Gökçe (56) yaşamını yitirdi. Kaza, Kocaözü Mahallesi'nde meydana geldi ve inceleme sürmektedir.

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Ömer Gökçe (56) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kocaözü Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasından evine dönen Ömer Gökçe'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör bilinmeyen nedenle şarampole devrildi. Traktörün altında kalan Gökçe'yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Gökçe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ömer Gökçe'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Hekimhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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