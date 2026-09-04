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Malatya'da kavga eden sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu

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Malatya'da bir otomobil sürücüsüyle tartışan motosikletli Y.D., aracından inip saldırıda bulundu. Trafik ekipleri, sürücüye idari para cezası keserek motosikleti 60 gün trafikten men etti ve ehliyetine 60 gün el koydu.

Malatya'da trafik ekipleri, kavga eden motosiklet sürücüsünün ehliyetine 60 gün süreyle el koydu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle motosiklet sürücüsünün aracından saldırı amacıyla inerek, otomobil sürücüsüne saldırdığı belirtildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yakalanan motosiklet sürücüsü Y.D'ye idari para cezası uygulandı, motosikleti 60 gün trafikten men edildi. Y.D'nin sürücü belgesine ise 60 gün süreyle el konuldu.

Kaynak: AA
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