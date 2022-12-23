Malatya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Malatya'da kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Malatya'da kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. R.D. (21) idaresindeki 06 BY 9686 plakalı kamyonet, Malatya-Sivas kara yolunun Yeşilyurt ilçesi Kendirli Mahallesi'ndeki kuzey çevre yolu bağlantı kavşağında B.S. (40) yönetimindeki 44 ABG 411 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Yaralanan B.S, ile H.D. 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaynak: AA / Güncel Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler

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