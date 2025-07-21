Malatya'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 8 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Yalçın Özkazan idaresindeki 44 EY 767 plakalı otomobille Nizamettin İnce yönetimindeki 38 NV 530 plakalı hafif ticari araç, Yenice Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle araçlardaki Hayriye Özkazan, Kezban, Zeynep Betül ve Mehmet Yağız Korkut, Döne İnce ve Hanım Coşkun yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da uçak kalkmıyor! Transfer iptal

Galatasaray'da uçak kalkmıyor! Transfer iptal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.