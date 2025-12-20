Haberler

Malatya'da trambüs direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Malatya'da trambüs direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da bir otomobilin trambüs direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Malatya'da otomobilin trambüs direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Malatya Elazığ kara yolu Çamurlu Mahallesi mevkiinde M.D. idaresindeki 23 AFH 115 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trambüs direğine çarpmasının ardından şarampole savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazaya 3 ekiple müdahale eden itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü M.D'yi kurtardı.

Yaralılar M.D. ile V.E.B, ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok
'Baba tahliye' mesajı paylaşan 13 yaşındaki çocuk yeniden tutuklandı

Akranının başını taşla ezen 13 yaşındaki çocuğun özgürlüğü kısa sürdü
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Kübra Par, Alevilerle ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Kübra Par, Alevileri ayaklandıran sözleri için geri adım attı
Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
Dertleri define değil! Ferhat gibi dağları deldiler, gören şaştı kaldı

Sebebi şaşırtıcı! Ferhat gibi dağları deldiler
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Bakan Bak'tan Leyla Zana sloganlarına tepki: Soruşturma yürütülüyor

Leyla Zana sloganlarına bir tepki de Bakan Bak'tan! Yaptırım geliyor
Oğlunun gözü önünde amcasının kızları tarafından darbedildi

Kuzen dehşeti! Amcasının kızları tekme ve yumruklarla saldırdı
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Beşiktaş'tan tepki: Tiyatro devam ediyor

Beşiktaş'tan tepki: Tiyatro devam ediyor
UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
title