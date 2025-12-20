Malatya'da trambüs direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Malatya'da bir otomobilin trambüs direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Malatya Elazığ kara yolu Çamurlu Mahallesi mevkiinde M.D. idaresindeki 23 AFH 115 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trambüs direğine çarpmasının ardından şarampole savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazaya 3 ekiple müdahale eden itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü M.D'yi kurtardı.
Yaralılar M.D. ile V.E.B, ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel