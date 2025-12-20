Malatya'da otomobil direğe çarptı; 1'i ağır, 2 yaralı

MALATYA'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin trambüs direğine çarparak yol kenarına savrulması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Çamurlu Mahallesi'nde meydana geldi. M.D. yönetimindeki 23 AFH 115 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü yitirmesi sonucu trambüs direğine çarparak yol kenarına savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ve yanında yolcu konumundaki V.E.B., itfaiye erlerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Otomobilde sıkışarak yaralanan iki kişi, ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan M.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.