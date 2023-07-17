Üye Girişi
Haberler

Malatya'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 08.20 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Pütürge yol ayrımı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan S. K. (37) sevk idaresindeki 34 FTJ 016 plakalı otomobil karşı yönden gelen Ö. B. (38) yönetimindeki 44 ADT 256 plakalı araçla çarpıştı. Kazada M.K. (70) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Malatya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title