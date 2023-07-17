Malatya'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı
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Malatya'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, 08.20 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Pütürge yol ayrımı mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan S. K. (37) sevk idaresindeki 34 FTJ 016 plakalı otomobil karşı yönden gelen Ö. B. (38) yönetimindeki 44 ADT 256 plakalı araçla çarpıştı. Kazada M.K. (70) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel