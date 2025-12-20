Malatya'da şantiye alanında kamyonun altında kalan işçi öldü
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde TOKİ inşaatında geri manevra yapan bir kamyonun altında kalan su tesisatçısı Kadir Güven (64) yaşamını yitirdi. Olay sonrası kamyon şoförü gözaltına alındı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, 17.30 sıralarında Hanımınçiftliği Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ inşaatı şantiyesinde meydana geldi. Su tesisatçısı Kadir Güven, mesai bitimi sonrası inşaat sahasından çıkarken geri manevra yapan S.Ş.'nin kullandığı 44 AHT 041 kamyonun altında kaldı. Kazayı gören işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kadir Güven'in hayatını kaybettiği belirlendi. Güven'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Kamyon şoförünü gözaltına alan polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.