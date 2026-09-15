Malatya'da Tohma Çayı'na devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Malatya'nın Darende ilçesinde, Tohma Çayı'na devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Malatya'nın Darende ilçesinde, Tohma Çayı'na devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Ali Seydi Şener (70) idaresindeki otomobil, Hisarkale Mahallesi'nde Tohma Çayı'na devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü ile yanındaki İsmail Şener (78) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İsmail??????? Şener, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA