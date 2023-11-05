Malatya'da tırla çarpışan cipin sürücüsü öldü
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tır ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tır ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
D-850 kara yolu Karanlıkdere Mahallesi'nde, Mehmet Dilli (64) idaresindeki 02 ADA 285 plakalı cip ile Seydihan Mehmet Akbulut (40) yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen tır çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde cip sürücüsü Mehmet Dilli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı tır sürücüsü Akbulut ise ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel