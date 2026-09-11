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Malatya'da tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

O.G. idaresindeki 34 TH 8551 plakalı tır, Kubbe Dağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile G.G. ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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