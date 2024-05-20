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Malatya'da tırda 5 milyon 410 bin makaron ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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Malatya'da yapılan bir operasyonda, Ankara yolu uygulama noktasında durdurulan bir tırda yapılan aramada, içi boş 5 milyon 410 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı ve yasal işlem başlatıldı.

Malatya'da tırda 5 milyon 410 bin makaron ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Ankara yolu uygulama noktasında durdurulan bir tırda arama yaptı.

Aramada 541 koli içerisinde içi boş 5 milyon 410 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Makaron Malatya Ankara Güncel Haberler

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