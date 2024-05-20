Malatya'da tırda 5 milyon 410 bin makaron ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Malatya'da tırda 5 milyon 410 bin makaron ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Ankara yolu uygulama noktasında durdurulan bir tırda arama yaptı.

Aramada 541 koli içerisinde içi boş 5 milyon 410 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.