Malatya'da Tır Refüje Çarptı, Maddi Hasar Oluştu
Malatya'nın Darende ilçesinde frendeki arıza nedeniyle kontrolden çıkan bir tır, refüje çarparak maddi hasara neden oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde refüje çarpan tırda maddi hasar oluştu.

Abdulgani Altındağ (32) idaresindeki 40 ABT 246 plakalı inşaat demiri yüklü tır, ilçe merkezinde, frendeki arıza nedeniyle kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle tırda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel
