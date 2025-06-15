Malatya'da TIR Lastiği Patladı, Panik Anları Kamerada

MALATYA'da iş makinesi taşıyan TIR'ın lastiğinin patladığı anlar kameraya yansıdı. Patlama sırasında çevredekiler kısa süreli panik yaşadı.

Olay, dün öğle saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir binanın yıkımı için getirilen iş makinesi yüklü TIR'ı, sürücüsü bir iş yeri önüne park etti. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR'ın lastiği bir anda patladı. Patlamanın şiddeti ile kaldırım üzerindeki vatandaşlar panik yaşadı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.