Malatya'da Tır Devrildi, Sürücü Ağır Yaralı
Malatya'nın Darende ilçesinde devrilen tırın sürücüsü M.B. (61) ağır yaralanarak ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.
M.B. (61) yönetimindeki 26 AH 387 plakalı tır, D-300 kara yolu Nadir Kavşağı'nda devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan M.B, ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir bacağını kaybettiği öğrenilen M.B, ambulans helikopterle Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel