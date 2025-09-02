Haberler

Malatya'da Tır Devrildi, Sürücü Ağır Yaralı

Malatya'da Tır Devrildi, Sürücü Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Darende ilçesinde devrilen tırın sürücüsü M.B. (61) ağır yaralanarak ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde devrilen tırın ağır yaralanan sürücüsü, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

M.B. (61) yönetimindeki 26 AH 387 plakalı tır, D-300 kara yolu Nadir Kavşağı'nda devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan M.B, ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir bacağını kaybettiği öğrenilen M.B, ambulans helikopterle Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel
Sıfır aldığı otomobil başına bela oldu! 30 kez servise gitti, değişmeyen parçası kalmadı

Büyük hayallerle aldığı sıfır otomobil başına bela oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geceye damga vuran transferi öğrenen taraftarın gözyaşları sel oldu

Geceye damga vuran transferi öğrenince gözyaşlarına boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.