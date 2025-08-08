Malatya'da Tır Çarpan Yaya Yaralandı

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya tır çarptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, tırın çarpması sonucu yaralandı.

S.T. idaresindeki 35 PKN 90 plakalı tır, kent merkezinde İnönü Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan C.B'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

C.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
