Malatya'da tehlikedeki 2 vaşak su yalağı önünde fotokapanla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Malatya'da nesli tükenme tehlikesi altındaki 2 vaşak, doğal yaşam alanına yerleştirilen fotokapanlara su yalaklarının önünde yansıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, çift olarak görüntülenen vaşakların yaban hayatının güzelliğini gözler önüne serdiğini belirtti.
Malatya'da, nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 vaşak fotokapanla görüntülendi.
Doğal yaşam alanlarına yerleştirilen fotokapanlara yansıyan vaşaklar, Milli Parklar ekiplerince kurulan su yalaklarının önünde görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Doğanın saklı sakinlerinden vaşak, bu kez çift olarak karşımızda. Onlar için hazırladığımız su yalaklarının önünde fotokapanlarımıza yansıyan bu özel anlar, yaban hayatının güzelliklerini gözler önüne seriyor." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA