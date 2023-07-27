Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşanan olayda, T.T. ile A.Ç.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.Ç.K. tarafından açılan ateş sonucu T.T. omzundan yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da tartıştığı şahıs tarafından tabancayla omuzundan vurulan kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, T.T. ile A.Ç.K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, A.Ç.K. tarafından açılan ateş sonucu T.T. omzundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA