Evinin önüne gittiği eski eşiyle tartışan kişiyi, komşular sopayla dövdü; olay kamerada

Malatya'da eski eşi H.A. ile tartışan E.T., komşuları tarafından sopalarla dövüldü. Olay sonucunda 4 kişi gözaltına alındı ve E.T. hastaneye kaldırıldı.

MALATYA'da E.T., evinin önüne gidip tartıştığı eski eşi H.A.'nın komşuları tarafından sopayla dövüldü. Cep telefonuyla görüntülenen olaya ilişkin 2'si kadın, 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. E.T. boşandığı H.A adlı kadının evinin önüne gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. H.A.'nın komşuları, tehditler savuran E.T.'ye müdahale edince tartışma büyüdü. Tartışmanın büyümesi üzerine E.T., komşular tarafından sopalarla dövüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.T., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karışan H.Ş., E.Y., H.M.Ç. ve M.B.Ş.'yi gözaltına aldı.

Yaşananlar mahalleli tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır

Parti grubunu ayağa kaldıran sözler! O ülkede rejim değişikliği istedi
Nereden nereye! Dünya devinin içler acısı halini en iyi özetleyen kare

Dünya devinin içler acısı halini en iyi özetleyen kare
Arda Güler detayı! Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızını istiyor

Süper Lig devi gözü kararttı! Yeni sezonda formayı giyebilir

Para var huzur var! 15 yaşında 10 milyonluk arabası oldu

15 yaşında 10 milyonluk arabası oldu

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ecel terleri döktü! Basın açıklaması sırasında füze düştü

İsrail'de can pazarı! Herzog'un cümlesi bitmeden böyle vurdular
Nereden nereye! Dünya devinin içler acısı halini en iyi özetleyen kare

Dünya devinin içler acısı halini en iyi özetleyen kare
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Çikolata kutusundan servet çıktı! Tüm birikimi 'komşuya' kaldı

Çikolata kutusundan servet çıktı! Tüm birikimi "komşuya" kaldı