Malatya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 273 Sikke ve 10 Eşya Ele Geçirildi
Malatya'nın Darende ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 273 sikke, 6 yüzük ve 4 heykel ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 273 sikke, 6 yüzük ile 4 heykel ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Vali Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, jandarma ekiplerince Darende ilçesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.
Operasyonda 273 sikke, 6 yüzük, 4 heykel ile muhtelif tarihi eserlerin ele geçirildiğini ifade eden Yavuz, gözaltına alınan 2 zanlının sorgusunun devam ettiğini kaydetti.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel