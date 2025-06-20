Malatya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 273 Sikke ve 10 Eşya Ele Geçirildi

Malatya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 273 Sikke ve 10 Eşya Ele Geçirildi
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Malatya'nın Darende ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 273 sikke, 6 yüzük ve 4 heykel ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 273 sikke, 6 yüzük ile 4 heykel ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Vali Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, jandarma ekiplerince Darende ilçesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonda 273 sikke, 6 yüzük, 4 heykel ile muhtelif tarihi eserlerin ele geçirildiğini ifade eden Yavuz, gözaltına alınan 2 zanlının sorgusunun devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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