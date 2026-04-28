Malatya'da tabelaya çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tabelaya çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
M.S.S. (29) idaresindeki 61 FP 392 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan reklam tabelasına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki K.Y.A, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Oktay Demirci