Malatya'da sosyal medyadan terör propagandası yapan zanlı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da sosyal medyadan terör propagandası yapan zanlı yakalandı

AA - Kadir Aydın - Güncel
 - Güncelleme:
Malatya'da sosyal medyadan terör propagandası yapan zanlı yakalandı

Malatya'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA (AA) - Malatya'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanşehir ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Zanlının adresindeki aramada örgütsel paylaşımların yapıldığı cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

AA / Kadir Aydın - Güncel

Jandarma, Malatya, Terör, PKK, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title