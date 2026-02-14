Haberler

Malatya'da birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında silahla tehdit etti; o anlar kamerada

Malatya'da B.U., birlikte yaşadığı S.U.'ya sokak ortasında silahla tehditler savurarak darbetti. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve B.U. polis tarafından gözaltına alındı.

MALATYA'da B.U., birlikte yaşadığı S.U.'ya sokak ortasında silahla tehditler savurup, darbetti. Şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, olay anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 12 Şubat Perşembe günü saat 18.00 sıralarında Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. B.D. birlikte yaşadığı öne sürülen S.U.'yu bir işletme önünde yalnız görüp üzerine yürüdü. B.D., yanında getirdiği tabancayı çıkararak kadına tehditler savurup, darbetti. Olayı gören vatandaşlar, araya girmeye çalışarak kadını uzaklaştırmak istedi. Bu sırada araya girenler ile de tartışan B.D., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. B.D.'nin hastanede yapılan sağlık kontrolleri sonrasında alkollü olduğu tespit edildi. Yaşananlar bir işyeri güvenlik kameralarına yansıdı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

