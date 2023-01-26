Malatya'da soğuk hava ekmek fırınını dondurdu! Ekmek almak için şehir merkezine gidiyorlar

Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde bir süredir etkili soğuk hava fide fırınını dondurdu. Aşırı soğuklar nedeniyle donan fırında ekmek üretimine ara verilirken, mahalle sakinlerinin ekmek ihtiyacı ilçe ve kent merkezinden karşılanıyor.

"FIRIN ISINMADIĞI İÇİN EKMEK ÇIKARAMIYORUZ"

Yaklaşık 700 kişinin yaşadığı mahallede tek fırın işletmecisi olduklarını kaydeden Aliseydi Kurt, "Soğuktan dolayı fırın ısınmıyor fırın ısınmadığı için ekmek çıkaramıyoruz. Hamur da maya tutmuyor. Mahalle sakinleri ekmek ihtiyacını Akçadağ ilçe ile kent merkezinde karşılamaya çalışıyor. Aşırı bir soğuk var bölgedeki tek fırıncı da biziz. 10 gündür durum böyle devam ediyor" diye konuştu.