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Malatya'da soğuk hava ekmek fırınını dondurdu! Ekmek almak için şehir merkezine gidiyorlar

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Malatya'nın Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde etkili olan soğuk hava pide fırınını dondurdu. Mahallede başka fırın olmadığı için ekmek sıkıntısı baş gösterdi. 700 kişinin yaşadığı mahallede vatandaşlar şehir merkezinden ekmek almaya başladı.

Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde bir süredir etkili soğuk hava fide fırınını dondurdu. Aşırı soğuklar nedeniyle donan fırında ekmek üretimine ara verilirken, mahalle sakinlerinin ekmek ihtiyacı ilçe ve kent merkezinden karşılanıyor.

Malatya'da soğuk hava ekmek fırınını dondurdu

"FIRIN ISINMADIĞI İÇİN EKMEK ÇIKARAMIYORUZ"

Yaklaşık 700 kişinin yaşadığı mahallede tek fırın işletmecisi olduklarını kaydeden Aliseydi Kurt, "Soğuktan dolayı fırın ısınmıyor fırın ısınmadığı için ekmek çıkaramıyoruz. Hamur da maya tutmuyor. Mahalle sakinleri ekmek ihtiyacını Akçadağ ilçe ile kent merkezinde karşılamaya çalışıyor. Aşırı bir soğuk var bölgedeki tek fırıncı da biziz. 10 gündür durum böyle devam ediyor" diye konuştu.

Malatya'da soğuk hava ekmek fırınını dondurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Akçadağ Malatya Develi Güncel Haberler

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