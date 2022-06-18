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Malatya'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan iki grup, Battalgazi ilçesine bağlı Büyükhüseyinbey Mahallesi'nde karşılaştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.P, A.G. ve T.B. av tüfeğiyle yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

T.K ile Ü.A. gözaltına alındı.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

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