Malatya'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı. Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı. İddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan iki grup, Battalgazi ilçesine bağlı Büyükhüseyinbey Mahallesi'nde karşılaştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.P, A.G. ve T.B. av tüfeğiyle yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. T.K ile Ü.A. gözaltına alındı. AA / Orhan Yoldaş - Güncel Malatya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Malatya'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.