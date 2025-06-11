Malatya'da Silahlı Kavga: Bir Yaralı, Şüpheli Yakalandı

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir kadın, erkekle arasında çıkan tartışma sonucunda silahla ateş ederek yaraladı. Olayda yaralanan kişi helikopterle hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise yakalandı.

Malatya'da bir kadının silahla vurduğu kişi yaralandı, şüpheli yakalandı.

Pütürge ilçesinde S.D. ile N.Ş arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Tabancadan çıkan mermilerle yaralanan S.D. helikopterle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Şüpheli N.Ş. Pütürge İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yakalandı, olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.

Kaynak: AA / Kasım Aldemir - Güncel
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