Malatya'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 7 Gözaltı

Malatya'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı ve 7 kişi gözaltına alındı. Olayda 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

MALATYA'da husumetli olan iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumetleri bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından kullanıldığı tespit edilemeyen ruhsatsız av tüfeğinden çıkan saçmalarla Abdulkadir Ekici, Ahmet Yusuf Akcan, Ağahan Sucuoğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ilk müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 7 kişiyi gözaltına aldı. Park halindeki 3 araca da saçmanın isabet ettiği olayda 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
