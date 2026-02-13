Haberler

Malatya'da sağanak; iş yerlerini su bastı, taziye çadırı uçtu

Malatya'da sağanak; iş yerlerini su bastı, taziye çadırı uçtu
Malatya'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar, Doğanşehir ilçesinde iş yerlerini su bastı ve taziye çadırını uçurdu. Belediyenin tahliye çalışmaları devam ediyor.

MALATYA'da akşam başlayıp ilerleyen saatlerde etkisini arttıran sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle iş yerlerini su bastı, taziye çadırı uçtu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurdun bir çok yerinde verilen sarı kod uyarısının ardından sağanak ve rüzgar Malatya'da da etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan sağanak ile birlikte rüzgar ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Doğanşehir ilçesinde sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. İlçede belediye ekiplerinin ve vatandaşların yağmur suyunu tahliye çalışmaları devam ediyor. Öte yandan şiddetli rüzgar nedeni ile kurulan taziye çadırı yerinden söküldü. Taziyede bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

