Malatya'da servis şoförünün öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasına soruşturma Güncel Haberler Malatya'da, bir servis şoförünün öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı. Malatya'da, bir servis şoförünün öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentte bir servis şoförünün araç içerisindeki öğrencilere şiddet uyguladığı iddiası üzerine konuyu idari olarak incelemek üzere müfettiş görevlendirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, servis şoförünün görevine son verildiği öğrenildi. Bu arada, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde servis şoförünün, araçtaki öğrencilere şiddet uyguladığı görülüyor. Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, AA muhabirine, olayın kabul edilemeyeceğini, servis sürücüsünün işine son verildiğini söyledi. Çocukların en değerli varlıkları olduğunu aktaran İnce, konuyu yakından takip edeceklerini ifade etti. Kaynak: AA / Güncel milli eğitim bakanlığı Tragger Malatya Güncel Haberler

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