Malatya'da Savcı Kılığında Dolandırıcılık Yapan Zanlı Tutuklandı

Güncelleme:
Malatya'da kendini savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan A.H.M. adlı zanlı, güvenlik kameraları aracılığıyla tespit edilerek yakalandı ve tutuklandı. Ekipler, dolandırıcılık olaylarını aydınlatmak için çalışmalara devam ediyor.

Malatya'da kendini savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentteki dolandırıcılık olaylarının önlenmesine ve aydınlatılmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bir vatandaşı banka hesaplarının terör örgütü tarafından kullanıldığını beyan ederek dolandıran ve kendini savcı olarak tanıtan A.H.M'yi 82 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek tespit etti.

Takibe alınan ve başka bir kişiyi dolandırırken suçüstü yakalanan zanlı, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, zanlının dolandırdığı kişiden parayı alıp bölgeden uzaklaşması daha sonra alışveriş yapması yer alıyor.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
