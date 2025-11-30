Haberler

Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

M.Y. idaresindeki 06 FBE 544 plakalı otomobil, Malatya-Adıyaman kara yolu Çığlık Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı 5 kişinin genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
