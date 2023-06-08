Şarampole devrilen otomobildeki anne öldü, kocası ve 3 çocuğu yaralandı

Malatya'nın Kale ilçesinde otomobil şarampole devrildi. Feci kaza sonucu Safiye D. hayatını kaybetti, kocası ve 3 çocuğu ise yaralandı.

Malatya'nın Kale ilçesinde M.D. (41) yönetimindeki otomobil, Bent Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi. Araçtaki Safiye D. (40) kaza yerinde hayatını kaybetti; polis memuru olduğu öğrenilen eşi sürücü M.D. (41) ile çocukları T.D. (16), E.E.D. (14), İ.A.D. (6) yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Öte yandan itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kazanın nasıl meydana geldiği ise henüz bilinmiyor.