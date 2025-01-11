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Malatya'da sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Malatya'da sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti
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Malatya'da sağlık çalışanları, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ile İsrail ordusunun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ndeki saldırılarında Anadolu Ajansı serbest kameramanı Said Ebu Nabhan'ın öldürülmesini protesto etti.

Malatya'da sağlık çalışanları, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ile İsrail ordusunun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ndeki saldırılarında Anadolu Ajansı serbest kameramanı Said Ebu Nabhan'ın öldürülmesini protesto etti.

Sağlık çalışanları, İsrail saldırılarını kınayan pankartlarla Kanalboyu Caddesi'nden Kernek Meydanı'na kadar yürüdü. Bazı vatandaşlarla üniversite öğrencileri de sağlık çalışanlarının yürüyüşüne destek verdi.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 2. sınıf öğrencisi Mehmet Sinan Kılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, işgal ordusu İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat bölgesindeki El-Cedid'de, çok sayıda gazetecinin bulunduğu alanı kuşattıktan sonra buradakileri hedef aldığını hatırlattı.

Saldırıda bir basın mensubunun hayatını kaybettiğini belirten Kılınç, "Bir evden sedyede yaralı bir kişinin yardım görevlileri eşliğinde hızla taşınmaya çalışıldığı sırada, yakınlarında bulunan Anadolu Ajansının (AA) Gazze'deki serbest kameramanı Said Ebu Nebhan, ekipmanlarıyla haber takibi yaparken o sırada siyonist işgalciler tarafından karşıdan uzun namlulu silahla yapılan atışla hedef alındı. Ebu Nehban'ın şehit edilmesiyle, siyonist işgal rejiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit edilen gazeteci sayısı 203 oldu." diye konuştu.

Kılınç, siyonist işgalcilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin kişinin şehit olduğunu, 109 bin 378 kişi yaralandığını kaydetti.

Gazetecilerde diğer meslek grupları gibi canları pahasına Gazze'yi terk etmediğine işaret eden Kılınç, şöyle devam etti:

"Şehit olma pahasına yaşatılan vahşet, katliam ve soykırımı bizlere aktarmaya çalıştılar. Tabii sizlerin de bildiği gibi siyonist çetelerin gazetecileri katledilmesinin asıl sebebi yaptıkları soykırımın üstünü örtmek, yani kamuoyuna aktarılmasını engellemekti. Biz mücahit olmak sadece cephede savaş diye biliyorduk ama Gazze bize mücahit doktorların, sağlık çalışanlarının, öğretmenlerin gazetecilerin ve ismini sayamadığımız daha birçok meslek grubunun olduğunu gösterdi. Bugün, 11 Ocak 2025. Gazze'deki dehşet verici ablukanın 463. gününde, sessiz yürüyüşümüzün 61. haftasında bildirimizi okumak için toplanmış bulunuyoruz."

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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