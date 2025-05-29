Malatya'da Sağanak Yağışlar Hastane Tavanını Çökertti

Malatya'da Sağanak Yağışlar Hastane Tavanını Çökertti
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Malatya'da etkili olan sağanak yağış, şehir merkezinde su baskınlarına neden oldu. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde tavan çökmesi yaşanırken, yollar da suyla doldu. Ekipler, su tahliyeleri ve onarım çalışmalarıyla müdahale ediyor.

Sağanağın etkili olduğu Malatya'da hastanenin tavanı çöktü

Yollar göle döndü, ekipler müdahale ediyor

MALATYA - Malatya'da etkili olan sağanak yağış, şehir merkezinde su baskınlarına neden oldu. Yoğun yağışla birlikte birçok cadde ve sokak adeta göle dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle alçak kesimlerde su birikintileri nedeniyle araçlar yolda kaldı, bazı bölgelerde ise Malatyalılar su dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak yağışın etkili olduğu Malatya'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin tavan kısmında kısmi çökme meydana geldi.

Malatya'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış olumsuz etkiledi. Ulaşımın felç olduğu kentte çok sayıda iş yeri ile evleri de su bastı. Yoğun yağışların ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin tavan kısmı ile bazı yollarda çökme meydana geldi.

Yağışların belli aralıklarla devam ettiği kentte ekiplerin su tahliyeleri ile yollarda onarım için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Güncel
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