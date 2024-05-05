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Malatya'da sağanak nedeniyle su birikintisi oluştu

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Malatya'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Bu durum araç yoğunluğuna sebep olurken, polis ekipleri de kavşaklarda önlem aldı.

Malatya'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Kentte akşam saatlerinde aralıklarla başlayan yağış daha sonra etkisini artırdı.

Su birikintileri oluşan bazı cadde ve sokaklarda araç yoğunluğu yaşandı.

Sağanak nedeniyle polis ekipleri de kavşaklarda önlem aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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