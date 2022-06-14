Malatya'da sağanak nedeniyle fabrikaları su bastı, üretime ara verildi Malatya'da sağanak nedeniyle fabrikaları su bastı, üretime ara verildi Malatya'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Malatya'da sağanak nedeniyle fabrikaları su bastı, üretime ara verildi MALATYA - Malatya'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bir çok fabrikada su baskınların yaşandığı Organize Sanayi Bölgesi'nde ise yaklaşık 1,5 saat süreyle üretime ara verildi. Malatya'da öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, Yeşilyurt ilçe sınırları içerisinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı fabrikaların defolarını su bastı. Güvenlik nedeniyle elektriklerin kesildiği bölgede yaklaşık 1,5 saat süreyle farikalarda üretime ara verildi. Su baskınların yaşandığı fabrikalarda işletme sahiplerinin temizlik çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, sağanak yağışların bir süre daha kent genelinde etkili olması bekleniyor. İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Güncel Organize Sanayi Bölgesi Malatya su Güncel Haberler

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