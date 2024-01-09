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Malatya'da ruhsatsız 10 tüfek ele geçirildi, 1 şüpheliye yasal işlem yapıldı

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Malatya'da Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla silah ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarda 10 tüfek ele geçirdi. Gözaltına alınan A.M.Y. hakkında yasal işlem yapıldı.

Malatya'da ruhsatsız 10 tüfek ele geçirildi, 1 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla silah ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarda 10 tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.M.Y. hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Malatya Malatya Güvenlik Kaçakçılık Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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