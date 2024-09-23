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Malatya'da Restoran Kavgası: 7 Yaralı

Malatya'da Restoran Kavgası: 7 Yaralı
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Malatya'da bir restoranda hesap nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada 7 kişi yaralandı ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA'da bir restoranda çalışanlar ile müşteriler arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, gece geç saatlerde Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. Restoranda yemek yiyen bir grup müşteri ile iş yeri sahibi arasında hesap nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taraflar arasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada; M.A., M.F. ve M.Ü. bıçakla yaralandı. Dİğer müşterilerin ihbarı üzerine restorana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu kez olayı duyarak hastaneye gelen iki grubun yakınları arasında acil servis önünde yeniden tartışma çıktı. F.Y., B.B., A.O.E. ve A.Ü. darp sonucu yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alınırken, ismi açıklanmayan 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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