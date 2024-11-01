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Malatya'da PKK Operasyonu: 10 Gözaltı, 2 Tutuklama

Malatya'da PKK Operasyonu: 10 Gözaltı, 2 Tutuklama
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Malatya'da düzenlenen PKK'ya yönelik operasyonda 10 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilenlerden 2'si tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MALATYA'da terör örgütü Pkk'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu belirlenen yabancı uyruklu 10 şüpheli tespit etti. Ekiplerin fiziki ve teknik takibinin ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Bölücü terör örgütü KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda biri terör örgütü bünyesinde keskin nişancı olarak yer aldığı belirtilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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