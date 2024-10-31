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Malatya'da Parkta Silahlı Saldırı

Malatya'da Parkta Silahlı Saldırı
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Malatya'da parkta telefonla konuşan İsmail D., kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayaklarından vurulan yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

MALATYA'da, İsmail D., parkta telefonla konuşurken, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla ayaklarından vurulan D., hastaneye kaldırılırken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Sancaktar Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Özpolat parkında meydana geldi. İsmail D., parkta telefonla konuşurken, yanına yaklaşan ve kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Tabanca ile açılan ateş sonucu İsmail D., ayaklarından vurulurken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla parka gelen sağlık ekipleri ayaklarından yaralanan İsmail D.'yi ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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