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Malatya'da Pancar Yüklü Kamyon Devrildi, İki Yaralı

Malatya'da Pancar Yüklü Kamyon Devrildi, İki Yaralı
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Malatya'da devrilen pancar yüklü bir kamyonun sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MALATYA'da devrilen pancar yüklü kamyonun sürücüsü F.A., ile yanındaki O.A. yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Özal Mahallesi'nde meydana geldi. F.A.'nın kontrolünü yitirdiği 44 FA 442 plakalı kamyon devrildi. Kazada sürücü F.A. ve kamyonda bulunan O.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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