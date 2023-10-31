Haberler ›› Güncel ›› Malatya'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı ve kazada 2 kişi yaralandı. Kazada savrulan araçlardan biri aydınlatma direğine çarparak durdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.