Malatya'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
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Malatya'da meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı ve kazada 2 kişi yaralandı. Kazada savrulan araçlardan biri aydınlatma direğine çarparak durdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Malatya'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
MALATYA - Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında ortalık savaş alınana döndü. Savrulan araçlardan birinin aydınlatma direğine çarparak durduğu kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, 22.10 sıralarında Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Özal Caddesi üzerinde seyir halinde olan M.K. idaresindeki 34 CCD 122 plakalı otomobil ile Y.İ. yönetimindeki 44 ACN 491 plakalı araç kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada savrulan araçlardan biri yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak dururken, 2 kişi yaralandı.
Ortalığın savaş alınana döndüğü kazada ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.