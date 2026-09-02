Malatya'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Malatya'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Malatya'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
E.D. idaresindeki 44 LH 490 plakalı otomobil Battalgazi ilçesindeki Hanımınçiftliği Mahallesi'nde S.G. yönetimindeki 44 S 0143 plakalı minibüs ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan E.D., Z.D. ile H.U. ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA