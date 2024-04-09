Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
A.A. (37) idaresindeki 33 AU 797 plakalı otomobil, Malatya- Sivas kara yolu Durucasu Mahallesi mevkisinde su birikintisine girdikten sonra refüje çarparak devrildi.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Ş.A, H.A, A.A, U.A, Z.A. ve Ö.A. yaralandı.
Ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.