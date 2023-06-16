Malatya'da Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralı Kurtuldu

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil savrularak takla atıp ters döndü. Saniye saniye kameralara yansıyan kazada araç hurdaya dönerken sürücü yaralı kurtuldu.

Kaza, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi 2. OSB kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, havalimanı istikametine seyir halinde olan İ.A. idaresindeki 44 ABJ 733 plakalı Ford marka otomobil kent merkezi istikametine seyir halinde olan İ.B. yönetimindeki 44 ADR 007 plakalı araçla çarpıştıktan sonra sürücünün kontrolünden çıkıp takla atarak ters döndü. Feci kaza saniye saniye kameralara yansırken, hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA