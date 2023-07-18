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Malatya'da otomobil takla attı, 5 kişi yaralandı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, 11.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya Caddesi üzerinde seyir halinde olan M.G. (56) idaresindeki 44 AAN 939 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte M.G. (54), S.G. (36), M.G. (15) ve İ.G. (10) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler

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