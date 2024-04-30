Malatya'da otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı
Malatya Elazığ kara yolu Bulgurlu Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Malatya'da otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ş.G. idaresindeki 34 GSB 777 plakalı otomobil Battalgazi ilçesinde Malatya Elazığ kara yolu Bulgurlu Mahallesi mevkiinde ayni istikamette giden İ.Y, yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen tırla çarpışmasının sonucu refüje çarparak devrildi.
Kazada yaralan Ş.G. 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Polis ekipler kaza sonrası tedbir alarak, trafik akışını sağladı.