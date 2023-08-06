Malatya'da Otomobil İstinat Duvarına Çarptı: 1 Yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, 07.35 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ-Tataruşağı mevkiinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.