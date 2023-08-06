Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Otomobil İstinat Duvarına Çarptı: 1 Yaralı

Güncel Haberler

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, 07.35 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ-Tataruşağı mevkiinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 07. 35 sıralarında Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ- Tataruşağı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen Ü. Ü.(32) idaresindeki yabancı plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yola savrulurken, sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Malatya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title