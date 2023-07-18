Üye Girişi
Haberler

Malatya'da otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil devrildi ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

M.G'nin (56) kullandığı 44 AAN 939 plakalı otomobil, Turgut Özal Mahallesi Malatya Caddesi'nde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile S.G. (37), M.G. (54), İ.G. (15) ve M.G. (10) ambulansla Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title