Malatya'da otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil devrildi ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
M.G'nin (56) kullandığı 44 AAN 939 plakalı otomobil, Turgut Özal Mahallesi Malatya Caddesi'nde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile S.G. (37), M.G. (54), İ.G. (15) ve M.G. (10) ambulansla Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel