Malatya'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada sürücü ve iki yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Mahmut A. yönetimindeki 58 AIY 826 plakalı otomobil, Taşbaşı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ile Yonca ve Sare A. sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulanslarla Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar - Güncel