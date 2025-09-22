Haberler

Malatya'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Malatya'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada sürücü ve iki yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Mahmut A. yönetimindeki 58 AIY 826 plakalı otomobil, Taşbaşı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ile Yonca ve Sare A. sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar - Güncel
Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil ithalatına yeni düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil ithalatına yeni düzenleme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Züleyha boğazı kesilmiş halde ölü bulundu, şüpheli en yakını

Züleyha boğazı kesilmiş halde ölü bulundu, şüpheli en yakını
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.